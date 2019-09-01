رياضة | من هى رانيا علوانى التى هاجمت الأهلى وتصدرت تريند تويتر ؟

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من هى رانيا علوانى التى هاجمت الأهلى وتصدرت تريند تويتر ؟ريم محمودحالة من الجدل أثارتها رانيا علوانى عبر تويتر خلال الساعات الماضية حتى تصدرت تريند تويتر، قالت رانيا علواني، عضو مجلس، تفاصيل إنها كانت تقصد من تغريدتها على تويتر، الاحتفال بنتائج الألعاب الرياضية ، منوهة إلى أن كرة القدم في مصر هذا العام لم تحقق شيئًا.

وسخرت "علواني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، من تلك الضجة قائلة: "كنت بحاول أعمل تريند".

وتابعت: "كنت عايزة أفرح بالعيال"، مؤكدة أنها لم تكن تقصد من تغريدتها التعليق على مدرب نادي الأهلي، متابعة: "خلاص هقفل تويتر ده حاجة مزعجة.. انتقدوا بس بأدب".

وأوضحت أنها لا تعلم شيئا عن مدرب النادي الأهلي الجديد.

وأشتبكت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مع مجموعة من متابعيها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عقب نشرها لأحد التدوينات التي هاجمت فيها لعبة كرة القدم وطالبت بدعم الرياضات الأخرى.

وهاجمت علواني مجموعة من منتقدي تغريدتها على «تويتر».

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وعلقت عضوة مجلس الأهلي، قائلة: حد تاني واخد باله أن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة هما دول اللي يستأهلوا بجد عاش أبطال مصر نوظف مواردنا صح بقى.

ليرد المشجع: لا إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا أن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنّا.

وقالت علواني: هو حضرتك ما أخدتش الدوري.

وفى هذا السياق نرصد أهم المعلومات عن رانيا علوانى

-رانيا علواني ولدت في 14 أكتوبر عام 1977، سباحة.

- طبيبة نساء وتوليد.

- وهي أول سباحة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميداليتين ذهبيتين في السباحة.

- بدأت مشوارها الرياضي في سن الست سنوات كان أول انتصار لرانيا في البطولة الإفريقية للسباحة التي أقيمت في تونس واستطاعت رانيا من خلالها أن تفوز بعشر ميداليات بعد أن جمعت 119 نقطة من 207 نقاط جمعها الفريق المصري، ثم توالت انتصاراتها لتصبح أول سباحة مصرية تكسر حاجز الدقيقة في سباق المئة متر حرة، وأول فتاة تكسر حاجز الـ28 ثانية في سباحة الخمسين مترا حرة.

-انطلقت شهرة رانيا علواني في دورة الألعاب الإفريقية الخامسة التي أقيمت بالقاهرة.

- وفازت رانيا فيها بخمس ميداليات ذهبية وخمس ميداليات أخرى فضية وبرونزية.

-حصلت على كأس السوبر في بطولة جنيف كأحسن سباحة بعد أن فازت بسباق 500 متر حرة.

واختيرت رانيا علواني كأحسن ناشئة عربية عام 1992 في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية..

-مثلت مصر في ثلاث دورات أولمبية 1992-1996-2000، ووصلت للنهائي سيدات

-بطلة مصر في السباحة من 1989 حتى 2000 وصاحبة الأرقام القياسية في كل السباقات الحرة والظهر

-بطلة البحر المتوسط عام 1997 وحصلت على 2 ميددالية ذهبية وذفضية

-بطلة أفريقيا من 1990 حتى 2000 وصاحبة الرقام القياسية الأفريقية في ال50 وال100 وال200 متر حرة

-بطلة العرب من 1990 إلى 2000 وصاحبة الأرقام القياسية لسباقات الحرة: الظهر والفراشة والمتنوع

-فازت في دورة الألعاب الإفريقية الخامسة التي عقدت بالقاهرة بخمس ميداليات ذهبية وخمس ميداليات أخرى برونزية وفضية

-حصلت على كأس السوبر في بطولة جنيف كأحسن سباحة بعد أن فازت بسباق 500 متر حرة.

-اختيرت كأحسن ناشئة عربية عام 1992 في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية BBC

-أول سباحة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميداليتين ذهبيتين في السباحة

-أول سباحة مصرية تكسر حاجز الدقيقة في سباق المئة متر حرة

