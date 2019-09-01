رياضة | موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم 1/9/2019| مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر ON SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم 1/9/2019| مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر ON SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه كل أنظار جماهير ومتابعي كرة القدم في مصر نحو ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، حيث موعد مباراة الزمالك والاتحاد في بطولة كاس مصر، وبالتحديد في دور نصف النهائي في البطولة، حيث وصل الزمالك إلى هذا الدور، بعدما تخطى نادي مصر المقاصة في دور ربع النهائي بهدف نظيف سجله عبد الله جمعة، في حين صعد نادي الاتحاد إلى هذا الدور، بعدما أخرج نادي الإسماعيلي في دور ال16 بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف واحد.



موعد مباراة الزمالك والاتحاد في بطولة كأس مصر والقنوات الناقلة بالحديث عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد في بطولة كأس مصر، فقد قررت لجنة المسابقات إقامة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى أن يتم نقل المباراة عبر عدة قنوات مصرية مالكة لحقوق بث مباريات بطولة كأس مصر في هذا الموسم، وهي قناة أون سبورت، وكذلك قناة نايل سبورت، وقناة تايم سبورت

تشكيل مباراة الزمالك والاتحاد Advertisements قبل موعد مباراة الزمالك والاتحاد، تحدث المدرب الصربي الجديد لنادي الزمالك عن رؤيته في مباراة نصف نهائي كأس مصر، مؤكدًا بأنه فريقه يسعى للإنتصار والعبور إلى الدور النهائي، والإستمرار في حملة الدفاع عن لقبه في البطولة، لتكون أول بطولة للمدرب الصربي ميتشو، مع نادي الزمالك.

توقع البعض بأن تكون تشكيلة الزمالك في مباراة الاتحاد على النحو التالي: في حراسة المرمى، سيدفع المدرب ميتشو، بالحارس المتألق محمد عواد، وسيكون أمامه رباعي في خط الدفاع، وهممحمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي، وسيلعب الثنائي طارق حامد – فرجاني ساسي في خط الوسط.