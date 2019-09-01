رياضة | الكشف عن المرشحين لتدريب منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن المرشحين لتدريب منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن المرشحين لقيادة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وتحدث الجناينى عبر قناة أم بي سي مصر، قائلاً :" يوجد 5 مرشحين لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة وحتى الأن لم يتم حسم الأمر بشكل رسمى".

وأعلن الجناينى عن ال 5 مرشحين وهم :حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.

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وأكد رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة أن ليس هناك إستبعاد لأى مرشح من بين الخماسي حتى الأن وسيتم حسم الأمر فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف خلال تصريحاته حول تعيين حسن شحاتة مديراً فنياً ويعاونه ميدو قائلاً :"هذا ليس صحيح".

وكان حسن شحاتة قد حقق ثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010 ويعد من أفضل المدربين الذى تولوا منتخب مصر، بينما حسام البدرى حقق العديد من البطولات مع النادى الأهلى أبرزها بطولة دورى أبطال إفريقيا 2012 بينما حسام حسن قائد منتخب مصر السابق والذى حقق مع النادى المصري نتائج جيدة قادته للمربع الذهبي ببطولة الدورى لأكثر من موسم بينما إيهاب جلال كان قد حقق وصيف بطولة الدورى منذ عامين عندما كان يقود مصر المقاصة وقام بتدريب نادى الزمالك فترة قصيرة بينما أحمد حسام ميدو فقد حقق بطولة كأس مصر عام 2014 عندما كان يقود نادى الزمالك ثم درب العديد من الأندية أبرزها وادى دجلة والأن مع مصر المقاصة.

ويذكر أن منتخب مصر كان قد خرج من دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضي وأعلن اتحاد الكرة السابق الذى كان يرأسه المهندس هاني أبو ريدة عن إقالة المدير الفنى المكسيكى خافير أجيري.