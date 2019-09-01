رياضة | سمير عثمان يكشف كواليس رحيله من رئاسة لجنة التحكيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمير عثمان يكشف كواليس رحيله من رئاسة لجنة التحكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سمير عثمان، رئيس لجنة التحكيم السابق، أنه لم يتم اجباره على تعيين الحكم جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز.

وقال عثمان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم يتم إجباري على تعيين جهاد جريشة لمباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر، تحدثت معه بعد المباراة وكان يجب ألا يتحدث عن خطأ المساعد".

وأكمل: "في حالة الخطأ لن أتبع سياسة إيقاف الحكم في مباريات الدوري الممتاز، لكن من الممكن أن يحكم مباراة بالدرجة الثالثة لكي يشعر بالمعاناة، ثم الممتاز ب، وبعد ذلك يصعد للممتاز، والعقاب يكون في حالة الإهمال". Advertisements

وكشف سمير عثمان رئيس لجنة التحكيم السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم عن كواليس رحيله من منصبه بعد أيام قليلة من تعيينه قائلاً "تلقيت اتصال هاتفي وأخطرني المتصل بأن عمرو الجنايني يريد الحديث معي ثم تحدثت معه".

متابعًا "الجنايني أكد لي أنه سيمنحني مسؤولية ملف تقنية الفيديو وأبديت ترحيبي بذلك ثم قال لي أن لجنة التحكيم سيشكلها جمال الغندور وهو ما فاجئني".

وأستكمل "الجنايني أكد لي ان الغندور مصمم على وجودي في اللجنة معه ولكنني اعتذرت عن ذلك، ارفض ان اكون رقم 2 في اللجنة".

مضيفًا "لم أغضب من هذا القرار، هم يروا أن هذا هو الأفضل".