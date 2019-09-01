رياضة | تفاصيل أزمة رانيا علواني.. وردها بعد مشاجراتها الكلامية مع جماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل أزمة رانيا علواني.. وردها بعد مشاجراتها الكلامية مع جماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال أصداء المشاجرة العنيفة التي حدثت بين رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مع مشجعي الفريق الأحمر على موقع "تويتر" تُلقي بظلالها على الشارع الرياضي المصري بالوقت الحالي، حيث خرجت "علواني" للدفاع عن نفسها بخصوص مشادتها اليوم مع الجماهير الحمراء على موقع التواصل الإجتماعي.



أزمة رانيا علواني مع جمهور الأهلي على موقع "تويتر" بدأت بعدما نشرت "تغريدة" للإشادة بإنجاز البعثة المصرية في دورة الألعاب الإفريقية، لينطلق بعدها وابل من الإنتقادات والإساءات المختلفة من جمهور الأهلي لها ولمجلس الإدارة بسبب إختيار مدرب صاحب سيرة ذاتية ضعية لقيادة الفريق الأحمر، وما كان منها إلا أنها ردت بأسلوب حاد على تلك الإنتقادات.

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وقالت "علواني" في تصريحات تليفزيونية: " دخلت في مناقشة ساخنة مع بعض جماهير الأهلي، حول إختيار رينيه فايلر لتدريب الفريق الأحمر بالموسم الجديد، وواجهت كم كبير من السباب والشتائم من المشجعين اعتراضًا على اختيار المدرب، كما واجهت تجاوزات لا يمكن لأحد أن يتحملها، وبعضهم طالبني بالاستقالة والعمل بالمطبخ".

وأضافت: " لا أعرف شيئًا عن "فايلر" مدرب الأهلي الجديد، أنا أفهم بالإدارة والطب وإدارة المستشفيات لكن الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة بالتأكيد كابتن محمود الخطيب هو صاحب القرار بها"، نافية ما تردد حول عدم رضاها عن المدرب الجديد كما تردد، ولكنها تترك مثل هذه الأمور لـ"الخطيب" باعتبارها أكثر دراية بها.