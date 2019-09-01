رياضة | بسبب "صفقة نيمار".. قرار جديد من برشلونة يصدم ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "صفقة نيمار".. قرار جديد من برشلونة يصدم ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير إعلامية إسبانية، بأن نادي برشلونة قد أخبر نجم الفريق "ليونيل ميسي"، بأخر تطورات صفقة إنتقال اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، وهو الأمر الذي أزعج ليونيل ميسي بشدة، خاصة لكونه كان يعول على إنضمام البرازيلي لصفوف الفريق الكتالوني قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تقرير حول صفقة نيمار، وأكدت بأن الإدارة قد أبلغت النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي وزملائه في الفريقي جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس، بفشل صفقة إنتقال نيمار دا سيلفا، وأخبرت اللاعبين الكبار في الفريق، بأن مفاوضات إنتقال إلى برشلونة تبدو معقدة للغاية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينجح النادي في ضم اللاعب إلى صفوف النادي قبل نهاية الميركاتو.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية، بأن إدارة النادي الكتالوني، قد أرسلت خطاب كذلك المدرب إرنستو فالفيردي، وأخبرته بأن نيمار لن يكون موجود في صفوف الفريق في الموسم الحالي، ومطالبة منه الإعتماد على الأسماء الموجودة لديه في الوقت الحالي.

الجدير بالذكر، بأن الصحف الفرنسية، قد أشارت كذلك إلى وجود إحتمالية كبيرة لعدم حدوث صفقة إنتقال نيمار، وذلك بحسب ما أكدته بعض المصادر المقربة من المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو، والذي رفض بشكل قاطع التنازل عن خدمات نيمار إلا في حالة حصول النادي الباريسي على نحو 215 مليون يورو.

يذكر بأن سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، سوف يغلق أبوابه مساء يوم الأثنين الموافق 2 سبتمبر، وهو الأمر الذي يصعب من مسألة إنتقال الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس إلى برشلونة.