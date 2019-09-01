رياضة | بعد أزمتها مع جمهور الأهلي.. معلومات يجب أن تعرفها عن "الفراشة الذهبية" رانيا علواني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أزمتها مع جمهور الأهلي.. معلومات يجب أن تعرفها عن "الفراشة الذهبية" رانيا علواني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت أزمة عنيفة بين رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وجماهير القلعة الحمراء عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وذلك بسبب إختيار السويسري "رينيه فايلر" لقيادة الفريق الأحمر، خلفًا للمدرب المُقال مارتن لاسارتي.



وجه جمهور الأهلي على موقع "تويتر" إنتقادات قوية لـ"رانيا علواني" بسبب إختيار مجلس الإدارة مدرب صاحب سيرة ذاتية ضعيفة ولا يمتلك أي خبرات بالكرة العربية والإفريقية، لقيادة الأهلي بالموسم الجديد، وذلك تسبب في حدوث مشادات كلامية قوية بين "علواني" والجمهور على موقع التغريدات القصيرة خلال الساعات الماضية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن رانيا علواني عضو مجلس الأهلي:-

- رانيا علواني من مواليد 14 أكتوبر لعام 1977 يبلغ عمرها (41 عامًا).

- حاصلة علي بكالوريوس الطب والجراحة, جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2004، وحاصلة علي بكالوريوس العلوم، جامعة ميثوديست الجنوبية، دالاس الولايات الأمريكية 1999، وتعمل حاليًا طبيبة "نساء وتوليد".

- وتعتبر رانيا علواني واحدة من أبرز نجوم الرياضة المصرية حيث كانت تلعب رياضة "السباحة" وحققت خلالها العديد من الميداليات والألقاب والإنجازات في مختلف البطولات، تربعت علىي عرش السباحة المصرية من 1989 وحتي 2000 وحققت العديد من الأرقام القياسية.

- بدأت "رانيا" مشوارها الرياضي في سن الست سنوات وكان أول إنجاز حققته في البطولة الإفريقية للسباحة التي أقيمت في تونس واستطاعت من خلالها أن تفوز بعشر ميداليات بعد أن جمعت 119 نقطة من 207 نقاط جمعها الفريق المصري.

- توالت انتصارات رانيا علواني في رياضة السباحة وأصبحت أول سباحة مصرية تكسر حاجز الدقيقة في سباق المئة متر حرة، وأول فتاة تكسر حاجز الـ28 ثانية في سباحة الخمسين مترا حرة.

- انطلقت شهرة رانيا علواني في دورة الألعاب الإفريقية الخامسة التي أقيمت بالقاهرة، وفازت رانيا فيها بخمس ميداليات ذهبية وخمس ميداليات أخرى فضية وبرونزية، وحصلت على كأس السوبر في بطولة جنيف كأحسن سباحة بعد أن فازت بسباق 500 متر حرة.

- تقلدت رانيا علواني عدة مناصب خلال مسيرتها العملية أبزرها، شغلت عضوية اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الأوليمبية المصرية، بجانب كونها عضوا بمجلس إدارة النادي الأهلي، وكذلك تم اختيارها عضو بالمكتب التنفيذي للمنظمة العالمية لمكافحة المنشطات، وعضوة بلجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبة الدولية المصرية، ومؤسسة جمعية الاوليمبيين المصريين. Advertisements

- كانت رانيا علواني ضمن الـ28 عضوًا الذي اختارهم الرئيس عبد الفتاح السيسي للتواجد في البرلمان المصري. * إنجازاتها الرياضية:

- مثلت مصر في ثلاث دورات أولمبية 1992-1996-2000، ووصلت للنهائي سيدات.

- بطلة البحر المتوسط عام 1997 وحصلت على 2 ميددالية ذهبية وذفضية

- بطلة أفريقيا من 1990 حتى 2000 وصاحبة الرقام القياسية الأفريقية في ال50 وال100 وال200 متر حرة

- بطلة العرب من 1990 إلى 2000 وصاحبة الأرقام القياسية لسباقات الحرة: الظهر والفراشة والمتنوع

- فازت في دورة الألعاب الإفريقية الخامسة التي عقدت بالقاهرة بخمس ميداليات ذهبية وخمس ميداليات برونزية وفضية

- حصلت على كأس السوبر في بطولة جنيف كأحسن سباحة بعد أن فازت بسباق 500 متر حرة

- اختيرت كأحسن ناشئة عربية عام 1992 في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية

- أول سباحة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميداليتين ذهبيتين في السباحة