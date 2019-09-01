رياضة | الجنايني يزف خبر سار للجماهير المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنايني يزف خبر سار للجماهير المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر الاستعانة به للوصول إلى ما وصفه بـ"تحسين الأجواء" في الكرة المصرية.

وأشار الجنايني في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن بداية الموسم الجديد من الدوري المصري ستشهد عودة الجماهير إلى الملاعب من جديد.

وقال الجنايني: "أنا ممثل للفيفا، لست تابعًا لأي شخص آخر، الاتحاد الدولي هو من أحضرني وفقًا لرؤية محددة يريد تنفيذها ولتحسين الأجواء داخل الكرة المصرية".

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وأكمل: "الجماهير ستعود خلال الموسم الجديد، عودتهم ستكون بنفس الطريقة التي تواجدوا بها في ملاعب كأس أمم أفريقيا، سنبدأ الدوري بتواجدهم في الملاعب بحد أدنى 5 ألاف مشجع".

وأضاف: "ملتزمون بإعداد جدول دوري كما المتواجد في إنجلترا وإسبانيا وأي دولة أوروبية، سيتم تحديد موعد البداية وموعد نهايته بالساعة وليس التاريخ فقط".

وأردف: "سيتم إعداد لائحة ستسري على أي فريق من أكبر وأقدم نادي وحتى الأحدث، سنحدد الخطوط التي سنسير عليها ومن يرفضها سيتم تطبيق اللوائح عليه".

واختتم: "أعد بتطبيق تقنية الفيديو المساعد خلال مباريات الموسم المقبل من الدوري المصري، بحد أقصى مع بداية الدور الثاني من المسابقة".