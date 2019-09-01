رياضة | حمدي فتحي يتحدث عن انضمامه للأهلي وأهدافه المستقبلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي فتحي يتحدث عن انضمامه للأهلي وأهدافه المستقبلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انه يحلم باللعب في صفوف الفريق الأحمر منذ الصغر وانه سعيد للغاية بتحقق حلمه أخيرًا بعد سنوات طويلة.

وقال فتحي في تصريحات لقناة النادي الأهلي "سعيد للغاية بتواجدي داخل النادي الأهلي، هذا كان حلمي أنا وأهلي منذ ان كنت صغيرًا".

وأضاف "أبلغت الكثير منذ ان كنت صغيرًا انني سألعب في النادي الأهلي، وهو ما تحقق، أتمنى ان أكون على قدر المسئولية وأساعد النادي الأهلي على تحقيق العديد من البطولات".

وأتم حمدي فتحي ضاحكًا "تحديت خالي منذ وقت طويل انني سألعب في النادي الأهلي، ولم يكن يصدق حديثي وأبلغني انه إذا حدث ذلك سيقوم بشراء سيارة لي، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن".

وكان حمدي فتحي قد انتقل لصفوف النادي الأهلي بشكل نهائي قادمًا من انبي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

الأهلي يعلن عن تعيين فايلر مدربا للفريق

وأعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه أسماعيل وبعد العرض على محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الادارة عن التعاقد مع رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل اداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الاول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة .

Advertisements

وقام وفد النادى المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من خالد مرتجى عضو مجلس الادارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بأنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامى الاهلى فى سويسرا ..

جاء اختيار لجنة التخطيط لرينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية .

وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة اثنين لم تتم المفاوضات معهم بشكل نهائى أولهم الأيطالى سباليتى والذى وافق الأهلى على طلباته التعاقدية و المادية لكنه طلب ارجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالى ولم يحدد موعدا واضحا للخلاص مع مشكلته التى أشار إليها ، لذا لم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت خاصا وأن الموسم الكروى انطلق فى معظم دول العالم وجرت إرتباطات لغالبية المدربين .

كما أن فريق الأهلى يستعد حاليا لمباراة الذهاب مع بطل غينيا بيساو فى ذهاب دور 32 لدورى رابطة الأبطال والذى تحدد له 14 سبتمبر.

أما الأسم الثانى الذى لم تستكمل المفاوضات معه رغم موافقته الاهلى على شروطه بما فيها المالية هو البرازيلى مانو مدرب منتخب البرازيل السابق والذى وافق على قبول المهمة لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة فى الفترة الحالية على أن يبدأ قيادة الفريق مطلع يناير القادم ، وهو ما لا يناسب الاهلى فى الفترة الحالية .

وفى ضوء ما سبق قرر محمود الخطيب رئيس النادى الموافقة على قرار لجنة التخطيط بسفر وفد الأهلى إلى أوروبا لأجراء مقابلات مباشرة مع المدربين الثلاثة الأخرين .

وبالفعل تمت المقابلات والأستفسار والتفاوض بشأن كافة الأمور من خلال خالد مرتجى صاحب الخبرات الدولية وأمير توفيق الذى حقق نجاحات واضحة فى مجال التعاقدات وبالتنسيق الكامل مع لجنة التخطيط فيما ورد من نتائج لهذه تم الاستقرار فى النهاية على التعاقد مع رينيه فايلر ليتولى مسئولية الفريق بعدما راعت اللجنة توافر العديد من المواصفات فى المدير الفنى الجديد أبرزها . أنه صاحب بصمة فنية مع الفرق التى تولى مسئوليتها

.ويملك فايلر مقومات شخصية قوية، ويميل للإستقرار وصاحب طموح متجدد وقادر على تحقيق امال الأهلى وجماهيره على الصعيدين المحلى والقارى فى الفترة المقبلة.