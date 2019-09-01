رياضة | عاجل.. الكشف عن موعد انضمام نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن موعد انضمام نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة من باب المستحيل هذا الصيف حيثُ لا يتبقى سوى يومين فقط على نهاية فترة الانتقالات الصيفية والتي شهدت محادثات ممتدة طوال الفترة بين إدارتي الناديين حول مستقبل البرازيلي.

وقال فيران كورياس، صحفي إسباني في صحيفة "L'Esportiu" الكتالونية: "آراهن أن نيمار دا سيلفا سيكون برشلوني الموسم المقبل، سيبقى مع باريس سان جيرمان فقط هذا الموسم".

وتعقدت مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي بالإضافة إلى أن الناديين لم يتفقوا أيضاً على أسماء اللاعبين الذين يدخلون ضمن صفقة انتقال اللاعب البرازيلي.

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وذكرت قناة "RMC" الفرنسية عبر تقريرها عن رأي نيمار في توقف المفاوضات حيث قالت: "نيمار مقتنع أن باريس سان جيرمان لم يكن لديهم أي نية لبيعه، وأن ليوناردو لعب هذه اللعبة ليفرض سلطته بعد أن عاد للإدارة الرياضية في باريس سان جيرمان".

فيما أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، مساء أمس السبت أن نادي باريس قد طلب مبلغ 150 مليون يورو بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين، كما أن نادي برشلونة لن يكون قادراً إلا على دفع 130 مليون يورو لهذا تدخل نيمار وساهم بـ 20 مليون يورو ولكن رفض باريس.

والجدير بالذكر أن نيمار قد انتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة في أغلى توقيع في العالم حيث تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.