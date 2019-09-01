شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل عن سبب اختيار «فايلر» لتدريب الأهلي: «لديه طموح» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكابتن طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، عن أسباب اختيار السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيًا للفريق الأول، من خلال مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للنادي عبر «فيس بوك».

وقال «إسماعيل»، في المقطع، إن لجنة الكرة عُرض عليها العديد من السير الذاتية للمدربين، وصل عددهم إلى 25 مديرًا فنيًا، وكان النادي قد حدد اشتراطات تتعلق بالشخصية والإنجازات والنجاحات والمستوى الفني والالتزام، وأخيرًا الطموح.

وأضاف «إسماعيل» أن بعض الأسماء العالمية كانت لها ظروفًا لم يُوفق النادي في التعامل معها، لمرور بعضهم بمشكلات شخصية، وآخرون ماطلوا برغبتهم في المجيء خلال يناير.

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وعن «فايلر»، أوضح «إسماعيل» أن عُمره 45 عامًا، وله نجاحات عدة في بلجيكا وسويسرا، كما يطمح «في تحقيق الذات» حسب تعبيره، منتقدًا فكرة جلب مدير فني بسن متقدم: «ممكن أجيب مدرب 60 سنة معندوش حيوية أو طموح، وييجي شرا غناوة».

وانتقد «إسماعيل» فكرة استقدام مدرب عالمي، خاصةً وأنه ربما يعاني من حالة تشبع وفق قوله، مردفًا: «اعتقد أننا وجدناه في هذا المدرب، (فايلر)، العملية مش بالأسماء».

ووجه «إسماعيل» حديثه إلى الكابتن محمد يوسف، قائلًا عنه أنه من العلامات البارزة في النادي الأهلي في مجال التدريب، فعمل مديرًا فنيًا ومديرًا للكرة ومدربًا عامًا، وقدم خدمات كبيرة: «وأشكره نيابة عن لجنة التعاقدات والنادي والجماهير إن كان لي الحق في ذلك»، كما شكر مدرب حراس المرمى السابق طارق سليمان.

وكان الأهلي أعلن عن التعاقد مع السويسري «فايلر» صباح السبت، فيما وجه النادي الشكر للمدرب العام محمد يوسف، ومدرب حراس المرمى طارق سليمان، لوجود مساعدين أجانب في الجهاز الفني الجديد.