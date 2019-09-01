شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة البصاص من «الجوهرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) من المنتظر أن تشهد مباراة الأهلي أمام الوحدة المقرر موعدها يوم السبت 14 سبتمبر القادم، على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير

من المنتظر أن تشهد مباراة الأهلي أمام الوحدة المقرر موعدها يوم السبت 14 سبتمبر القادم، على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الظهور الرسمي الأول للاعب مصطفى بصاص بعد جاهزيته البدنية والفنية بشكل كامل، إذ فضل المدرب برانكو أن تكون انطلاقة البصاص بدءاً من مواجهة الفرسان في الدوري، ويطمح اللاعب في العودة بالصورة الفنية التي ترضي الأهلاويين، خصوصاً أن الفريق حالياً يزخر بالنجوم الأجانب والمحليين، ويحظى البصاص بثقة المدرب برانكو الذي طلب استمرار اللاعب مع الفريق الأهلاوي لحاجته لخدماته الفنية في الموسم الحالي.

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