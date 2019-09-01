شكرا لقرائتكم خبر عن 72 ساعة تكفي سييرا لإسقاط الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

من المنتظر أن يقيم الفريق الاتحادي معسكرا في الرياض لمدة 3 أيام، استعدادا لمواجهة الكلاسيكو أمام الفريق الهلالي يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن إياب دور ربع النهائي من مسابقة كأس دوري أبطال آسيا، إذ ستتوجه بعثة النمور من أبها إلى الرياض، وذلك عقب نهاية مباراة الفريق الاتحادي

أمام ضمك المقرر موعدها يوم 13 من الشهر ذاته في أبها، ضمن مباريات الجولة الـ3 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة سييرا لتجهيز الفريق فنيا ونفسيا لمواجهة الكلاسيكو أمام الزعيم، التي يطمح من خلالها الفريق الاتحادي لخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية، ومواصلة المشوار نحو المنافسة على حصد اللقب القاري للمرة الـ3 في تاريخ العميد والمشاركة في بطولة أندية العالم للمرة الثانية.

وكانت بعثة العميد وصلت إلى جدة أمس عقب نهاية مباراة العهد اللبناني في البطولة العربية، وسيتمتع اللاعبون براحة على أن يعودوا منتصف الأسبوع الحالي لمواصلة التدريبات استعدادا لمواجهة ضمك في الدوري.