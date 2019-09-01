شكرا لقرائتكم خبر عن النجار:هدفي في الوحدة هدية للأبهاويين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) نجح لاعب أبها عمار النجار في قيادة فريقه لتحقيق انتصار ثمين على فريق الوحدة في الشرائع أمس الأول، بعد أن سجل هدفا رائعا من تسديدة قوية في الدقيقة (90) من زمن المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير

نجح لاعب أبها عمار النجار في قيادة فريقه لتحقيق انتصار ثمين على فريق الوحدة في الشرائع أمس الأول، بعد أن سجل هدفا رائعا من تسديدة قوية في الدقيقة (90) من زمن المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأكد النجار أن الأهم لديه تحقيق فريق أبها للفوز والنقاط الثلاث في الدوري، مبينا أنه كلاعب يسعى للاستفادة من تجربته الاحترافية الحالية، وأنه حرص على الانضمام لفريق أبها من أجل تقديم نفسه بالصورة الفنية التي ترضي محبيه، مشيرا إلى أن الهدف الذي سجله يعتبر من الأهداف الثمينة بالنسبة له، مبينا أنه سيستمر في التألق والإبداع داخل المستطيل الأخضر. وأوضح النجار أن الفوز على الوحدة جاء في التوقيت المناسب «حاليا لدينا فترة توقف سنعمل من خلالها على التحضير لمباراة الرائد يوم السبت 14 سبتمبر الجاري على ملعب المحالة في أبها، وسنواصل الانتصارات وحصد النقاط».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النجار:هدفي في الوحدة هدية للأبهاويين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.