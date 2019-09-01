«يا غالي الأثمان غلوك بالحيل.. شخص تمنيته على العدل والميل»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

«المحبة من الله لا تعجب وتشره، طبعي بالحب صادق ما اعرف اتصنع»، وكأن كلمات هذا البيت انطبقت على «الموهوب المحبوب» عاشق الملايين من جماهير أنديتنا المحلية بكافة مناطق المملكة من شمالها إلى جنوبها، ومن غربها إلى شرقها، لاعب استطاع أن يفرض نفسه على الجميع دون استثناء، أحبه الصغير قبل الكبير، المتعصب الكروي قبل المحايد، الأمير والمواطن والمقيم جميعهم أيقنوا تماما أنه «أيقونة» جميلة وأسطورة كروية لا خلاف عليها، شاء من شاء وأبى من أبى.

صاحب ابتسامة لا تغيب عن ملامح وجهه، قصير القامة، حريف وهداف وصانع، كذلك «حبة البركة» لفريقه في حال مشاركته لا بد من وضع بصمة، منذ نعومة أظفاره الكروية حتى تمديد عقده إلى موسم آخر.

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إنه محمد بن سعود الشلهوب النجم الدولي قائد المنتخب السعودي سابقا وفريق الهلال حاليا، الذي مددت إدارة فهد بن نافل العتيبي عقده إلى موسم آخر مع الذهب والإنجازات والبطولات، التي ظفر بها «الزعيم» خلال مسيرة «الموهوب» في ملاعب كرة القدم. كانت الساعة 1.29 صباحا، فجر يوم أمس (السبت) جميلة لكافة الجماهير الرياضية بمختلف ميولها، والهلالية على وجه التحديد، عقب إعلان المركز الإعلامي بنادي الهلال خبر تمديد عقد «الموهوب» لموسم آخر.

أكثر لاعب قريب من كافة جماهير الأندية المحلية والعربية والخليجية، لا يوجد مدرج إلا وصفق له كثيراً وسط وقوف الجميع احتراماً وتقديراً لذلك النجم الخلوق خارج وداخل المستطيل الأخضر.

قيمة وقامة الشلهوب قليلة في ملاعبنا، وعملة من النادر أن نشاهد مثلها، هنيئاً للهلال به والعكس، ابتهج «الشقردية» بقرار التمديد رغم وصوله سن 38 عاما، لكنه يملك رصيدا كبيرا من الحب والاعتزاز لمدرج فريقه، الذين لا ينكرون العشرة التي بينهما.