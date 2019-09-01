شكرا لقرائتكم خبر عن ابن حثلين: 13 مسابقة لمزايين الإبل برعاية أمراء المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف) كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين أنهم بصدد تنظيم 13 مسابقة في مختلف مناطق المملكة برعاية أمراء المناطق وبدعم كامل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين أنهم بصدد تنظيم 13 مسابقة في مختلف مناطق المملكة برعاية أمراء المناطق وبدعم كامل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسيتم وضع إستراتيجية هذه المسابقات بعد اكتمال كافة الجوانب لإنجاحها وإظهارها بالشكل اللائق، مؤكدا أن تنظيم هذه المسابقات سيرفع الطلب على شراء الإبل وسينعكس إيجابا على أسعارها ليس في المملكة العربية السعودية فقط بل على مستوى دول الخليج. جاء ذلك في أعقاب توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدراسة إقامة مسابقات للمزايين في مناطق المملكة، إلى جانب مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في خطوة تشكل دعما لملاك الإبل مع تزايد الاهتمام بمسابقاتها، كونها جزءا من تراث وتاريخ المملكة. ولقي التوجيه صدى واسعا لدى ملاك الإبل، رغم غياب التفاصيل حول إقرار تلك المسابقات وجوائزها وشروط المشاركة فيها.



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