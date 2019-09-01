شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأفريقي: المملكة قدمت دعما كبيرا لرياضة الهجن على المستوى الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الطائف)

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي للهجن رئيس الاتحاد السوداني للهجن سعد العمدة أن رياضة الهجن وثقافة الإبل بصفة عامة تمثل إرثًا حضاريًا عربيًا مشتركًا للأبناء والأجداد، إضافة إلى كونها تُعد نشاطا اقتصاديًا وثقافيًا رياضيًا عربيًا وإسلاميا.

وبيّن في تصريح صحفي أن المملكة كانت أول دول العالم تنظيمًا لسباقات الهجن الدولية، من خلال مهرجان ولي العهد للهجن، إذ خصصت للإنتاج الدولي ولفئة الإبل السودانية إضافة إلى تنفيذها أشواط الماراثون التي شهدت مشاركة كبيرة من الهجانة القادمين من الدول العربية والأفريقية.

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وأعرب رئيس الاتحاد الأفريقي عن سعادته البالغة للمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، الذي يحظى باهتمام ورعاية كبيرة من حكومة المملكة.

وقال «سعيد جداً لوجودي على أرض الحرمين الشريفين وللمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، ونحن كدول أفريقية وعربية سُعدنا بالعمل والدعم الكبير غير المحدود الذي قدمته المملكة لرياضة الهجن التي كان من ثمارها تأسيس نادي الإبل وتأسيس الاتحاد السعودي للهجن، إضافة إلى دعم المملكة الكبير في تأسيس الاتحاد الدولي والآسيوي للهجن حتى أصبح بمقدورنا أن نصدّر رياضة سباقات الهجن الأصيلة للعالم قاطبة».

وبيّن سعد العمدة أن الاتحاد الأفريقي أنشئ عام 2014 بدعم كبير من المملكة وانضم لهذا الاتحاد 12 دولة أفريقية وعربية، وعمل الاتحاد على تأصيل ثقافة الإبل ورياضة الهجن بشكل خاص في القارة السمراء وانتشرت هذه الرياضة الأصيلة رياضة الهجن على نطاق واسع لتشمل أغلب الدول العربية والأفريقية.