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عبدالشكور يحذر من تراجع مستوى ديربي المدينة

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086

بعد غياب 5 سنوات ظهر ديربي المدينة، الذي جمع أحد والأنصار، بمستوى باهت رغم فوز الأنصار بنتيجة 3-1، إذ غاب عنه الحضور الجماهيري والإعلام، وكذلك التنافس القوي بين الفريقين، وكأنهما ليسا من المدينة المنورة، إذ إن جل لاعبي الفريقين من خارج المنطقة عدا بعض الأسماء من أبناء الناديين.

من جانبه، قال الدولي السابق سمير عبدالشكور: «إن مستوى قطبي المدينة المنورة لا يبشر بخير، وظهور الديربي بهذا المستوى الضعيف وغياب الجماهير لا يساعدان على تطور اللعبة في المنطقة»، محذرا إدارة نادي أحد من الهبوط المبكر في حال استمر الوضع بهذه الصورة، مطالبا بمعالجة الأخطاء ووضع إستراتيجية لتطوير الفريق والعودة مجددا لدوري الأضواء.

يذكر أن الأنصار صعد للمركز الـ7 بـ3 نقاط من خسارة أمام القادسية وفوز أمام أحد، في حين ظل أحد في المركز الـ17 بعد تعادله أمام الثقبة وخسارته لقاء الأنصار.

من جهة أخرى، يغادر فريق الأنصار لملاقاة فريق التقدم ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري الأمير للدرجة الأولى يوم الأربعاء القادم، في حين يستضيف أحد فريق جدة في المدينة المنورة في نفس التوقيت.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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