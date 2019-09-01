شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر الطاولة في نهائيات آسيا بمنغوليا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) @okaz_sports

وصل المنتخب السعودي للناشئين لكرة الطاولة فجر اليوم (الأحد) إلى منغوليا للمشاركة في نهائيات آسيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 1- 7 /‏9/‏2019، بعد أن تأهل عن منطقة دول غرب آسيا، التي أقيمت بالأردن.

ويشارك في نهائيات آسيا أكثر من 168 لاعبا ولاعبة يمثلون 16 دولة (السعودية - الصين - اليابان - هونغ كونغ - الصين تايبيه - الهند - إيران - كازاخستان - كوريا - ماليزيا - منغوليا - الفلبين - سنغافورا - تايلند - تركمانستان - وكوريا الشمالية).

وضمت البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة سعد العتيبي رئيسا، واللاعبين تركي المطيري وخالد الشريف وسالم السويلم ومهدي آل هليل، والمشرف على المنتخب فنيا المدرب يوسف سيد، والإداري متعب الجوهر.