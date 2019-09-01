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أخضر الطاولة في نهائيات آسيا بمنغوليا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) @okaz_sports

وصل المنتخب السعودي للناشئين لكرة الطاولة فجر اليوم (الأحد) إلى منغوليا للمشاركة في نهائيات آسيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 1- 7 /‏9/‏2019، بعد أن تأهل عن منطقة دول غرب آسيا، التي أقيمت بالأردن.

ويشارك في نهائيات آسيا أكثر من 168 لاعبا ولاعبة يمثلون 16 دولة ( - الصين - اليابان - هونغ كونغ - الصين تايبيه - الهند - إيران - كازاخستان - كوريا - ماليزيا - منغوليا - الفلبين - سنغافورا - تايلند - تركمانستان - وكوريا الشمالية).

وضمت البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة سعد العتيبي رئيسا، واللاعبين تركي المطيري وخالد الشريف وسالم السويلم ومهدي آل هليل، والمشرف على المنتخب فنيا المدرب يوسف سيد، والإداري متعب الجوهر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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