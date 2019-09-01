شكرا لقرائتكم خبر عن سلة صربيا تكسب أنغولا بفارق 46 نقطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (فوشان)

حقق المنتخب الصربي بداية بلا رحمة في مشاركته في نهائيات كأس العالم 2019 في كرة السلة، بفوز كاسح على أنغولا 105-59 في المباراة الأولى للبطولة التي تستضيفها الصين حتى 15 سبتمبر.

ويأمل المنتخب الذي حل وصيفا للولايات المتحدة في النسخة الأخيرة عام 2014، في استغلال غياب العديد من النجوم عن تشكيلة المنتخب الأمريكي الباحث عن لقبه الثالث تواليا، للتتويج للمرة الأولى كبلد مستقل.

وفرض المنتخب الصربي نفسه كالطرف الأفضل في المباراة الافتتاحية التي أقيمت في مدينة فوشان بجنوب الصين ضمن المجموعة الرابعة، معولا بشكل أساسي على بوغدان بوغدانوفيتش، لاعب فريق ساكرامنتو كينغز المشارك في دوري المحترفين، الذي أنهى المباراة مع 24 نقطة.