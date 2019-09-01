الأهلي «غريب»

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) حقق الأهلي فوزه الأول في دوري كأس الأمير

حقق الأهلي فوزه الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن تفوق على مضيفه الاتفاق بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (السبت) على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما تجاوز الهلال نظيره الرائد بنتيجة 5/0 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. في الدمام، تغلب الأهلي على النقص، بعد أن تعرض مدافعه محمد الخبراني للطرد ببطاقة حمراء، وتجاوز الاتفاق بهدفين مقابل هدف، سجل الأهلي أولاً عن طريق عمر السومة (د:45+2). وفي الشوط الثاني عادل للاتفاق محترفه نعيم سليتي (د:55)، وتقدم الأهلي مجدداً عن طريق مهاجمه الشاب عبدالرحمن غريب (د:85)، ليصل الأهلي للنقطة الرابعة، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند نقاطه الـ3. وفي بريدة، تجاوز الهلال نظيره الرائد بكل سهولة، بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من؛ عمر خربين (هدفين د:6، 80)، سلمان الفرج (د:44)، قوميز (د:59)، كارلوس إدواردو (د:67)، وبذلك يتصدر الهلال قائمة الدوري برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن وصيفه النصر، فيما بقي الرائد دون نقاط، بعد أن تلقى خسارته الثانية.

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