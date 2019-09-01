شكرا لقرائتكم خبر عن الصائغ يؤكد: برانكو مستمر.. و«الآسيوي» يختاره ضمن «النخبة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

أبدى رئيس النادي الأهلي المهندس أحمد الصائغ سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه أمام الاتفاق، ضمن الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقال الصائغ: نجحنا ولله الحمد في استعادة التوازن وتحقيق انتصار مهم، وإسعاد جماهيرنا عقب التعادل في الجولة الأولى أمام العدالة.

وجدد رئيس النادي الأهلي ثقته في المدرب الكرواتي برانكو، مؤكداً أنه سيتم منحه كامل الوقت لوضع بصماته ووصول أفكاره ونهجه الفني للاعبين، خصوصاً أن الفريق ما زال في بداية الموسم.

من جانب آخر، تلقى مدرب النادي الأهلي برانكو خطاباً رسمياً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتضمن اختياره ضمن مدربي النخبة في القارة الآسيوية. وكان المدرب برانكو قد عقد مؤتمراً صحفياً عقب الفوز على الاتفاق بهدفين لهدف، أكد من خلاله سعادته بتحقيق الانتصار وظهور شخصية الفريق، عقب تعادل الاتفاق، والنقص العددي قبل تسجيل الهدف الثاني، مشيراً إلى أنه ما زال أمامهم عمل كبير في الفترة المقبلة للوصول إلى المستوى الفني الأمثل.