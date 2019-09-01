شكرا لقرائتكم خبر عن كما انفردت الخليج 365 .. رينارد يضم الشباب للمنتخب الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كما انفردت "الخليج 365" أمس، ضم مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم إيرڤي رينارد، أسماء شابة جديدة تمثل «الأخضر» لأول مرة، عقب تألقهم مع أنديتهم في الجولتين الماضيتين في الدوري، بعد أن أعلنت إدارة المنتخب قائمة الأسماء المختارة من المدير الفني للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 2-8 سبتمبر، استعدادًا لخوض أولى مباريات «الأخضر» في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023. ويستهل «الأخضر» مشواره بالتصفيات بمواجهة المنتخب اليمني، 10 سبتمبر على استاد البحرين الوطني بمملكة البحرين. وجاءت القائمة على النحو التالي:

عبدالله المعيوف، محمد العويس، فواز القرني، عمر هوساوي، علي آل بليهي، محمد آل فتيل، عبدالله مادو، زياد الصحفي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، حمدان الشمراني، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن الدوسري، سالم الدوسري، خالد السميري، هتان باهبري، عبدالفتاح عسيري، عبدالعزيز البيشي، محمد السهلي، محمد الكويكبي، هارون كمارا، فراس البريكان وعبدالله الحمدان. وسيخوض «الأخضر» مباراة ودية وحيدة خلال معسكره في الدمام أمام منتخب مالي، 5 سبتمبر على استاد الأمير محمد بن فهد.

وكانت القرعة أوقعت «الأخضر» في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات؛ أوزبكستان، فلسطين، اليمن وسنغافورة.