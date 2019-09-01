شكرا لقرائتكم خبر عن بالعهد.. الاتحاد يتأهل عربياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تأهل الاتحاد لدور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تعادله السلبي مع مضيفه العهد اللبناني في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (السبت) في إياب دور الـ32 للبطولة.

حقق الاتحاد الهدف المطلوب وهو التأهل بالسهل الممتنع، فقد زج المدرب خوسيه سييرا ببعض الأسماء الجديدة، مثل الحارس البرازيلي مارسيو غروهي، واللاعب عبدالرحمن العبود، واعتمد على تهدئة اللعب خوفاً من الإصابات بسبب أرضية الملعب، وشكل المهاجم الاتحادي هارون كمارا خطورة على المرمى اللبناني، ولكن حارس العهد كان بالمرصاد لتسديداته.

وفي الشوط الثاني، جرب بريجوفيتش حظه في التسديد بعد أن ثبت الكرة بصدره وسددها قوية في قلب المرمى اللبناني، تمكن الحارس من الإمساك بها. وكاد سعود عبدالحميد يحرز هدفاً اتحادياً بعد تسديدة أرضية قوية أبعدها الحارس. وفي الطرف الآخر، لم يشكل العهد أي خطورة على المرمى الاتحادي، ما عدا تسديدة لأحمد عكايشي قبيل نهاية اللقاء ذهبت فوق العارضة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ويتأهل الاتحاد لدور الـ16 للبطولة.