دعاء بنت محمد تدشن بطولة القنصليات على كأس سعود الفيصل

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) دشنت الأميرة دعاء بنت محمد، بطولة القنصليات الدبلوماسية في جدة لكرة القدم، أول بطولة من نوعها على مستوى المملكة وفاءً للأمير سعود الفيصل، في القاعة المغلقة في ملعب الجوهرة بجدة، بمشاركة 30 فريقا يتنافسون على كأس البطولة التي تستمر 10 أيام. وأعلنت الأميرة دعاء بنت محمد، بدء انطلاقه البطولة الدبلوماسية على كأس الأمير سعود الفيصل الذي أدى -رحمه الله- دورا مهما من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العالمي ودعم القضايا العربية والإسلامية، من أجل حضارة الإنسان ودعم الشباب والشابات على كافة المستويات. وقالت الأميرة دعاء: «أُعلن افتتاح البطولة داعية الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع الفرق المشاركة في المنافسة على كأس الأمير سعود الفيصل يرحمه الله». وأضافت: «بهذه المناسبة أؤكد على أهمية الاهتمام بالرياضة من مراحل الطفولة مرورا بمرحلة المراهقة وما بعدها لتعزيز القدرات العقلية لطلاب المدارس وأهمية إدراج الأنشطة

دشنت الأميرة دعاء بنت محمد، بطولة القنصليات الدبلوماسية في جدة لكرة القدم، أول بطولة من نوعها على مستوى المملكة وفاءً للأمير سعود الفيصل، في القاعة المغلقة في ملعب الجوهرة بجدة، بمشاركة 30 فريقا يتنافسون على كأس البطولة التي تستمر 10 أيام. وأعلنت الأميرة دعاء بنت محمد، بدء انطلاقه البطولة الدبلوماسية على كأس الأمير سعود الفيصل الذي أدى -رحمه الله- دورا مهما من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العالمي ودعم القضايا العربية والإسلامية، من أجل حضارة الإنسان ودعم الشباب والشابات على كافة المستويات. وقالت الأميرة دعاء: «أُعلن افتتاح البطولة داعية الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع الفرق المشاركة في المنافسة على كأس الأمير سعود الفيصل يرحمه الله». وأضافت: «بهذه المناسبة أؤكد على أهمية الاهتمام بالرياضة من مراحل الطفولة مرورا بمرحلة المراهقة وما بعدها لتعزيز القدرات العقلية لطلاب المدارس وأهمية إدراج الأنشطة الرياضية والبدنية ضمن اليوم الدراسي لهؤلاء الطلاب»، مشددة على أهمية دور المدارس في نشر الوعي بأهمية الرياضة وممارسة الأنشطة الرياضية بين الطلاب في جميع الأعمار، لافتة إلى أن أنشطة ما بعد المدرسة لها أثر ينعكس إيجابيا على الطفل صحيا ونفسيا وسلوكيا، لصنع أجيال قادرة على أن تعطي وتنجز وتسمو في بناء الحضارات ورقي الشعوب وهذا ما تنص عليه رؤية ٢٠٣٠ لتنمية الإنسان والمكان. بعد ذلك شاهدت الأميرة دعاء بنت محمد المباراة الأولى في البطولة بين إريتريا وبوركينا فاسو، التي انتهت بالتعادل ٣/٣، ثم قام مدير البطولة إبراهيم البشير، والمستشار الإعلامي عبدالعزيز الانديجاني، بتقديم درع البطولة للأميرة دعاء.

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