شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرياضة بحزم.. يعفي وينذر ويغرّم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم (الأحد) قرارا بإعفاء مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء من منصبه .

وأصدرت الهيئة العامة للرياضة بيانا عبر حسابها في "تويتر" قالت فيه: إشارة إلى ما شهدته مباراة (العدالة وضمك) و مباراة (الفتح والنصر) في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من قصور وملاحظات في الخدمات المقدمة للجمهور، ووفقا لما تم رصده من ضعف في المتابعة وبناء على التقارير المرفوعة فقد أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قرارا يقضي بما يلي: - إعفاء مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء من منصبه. - توجيه إنذار نهائي لشركة الصيانة القائمة على الملعب، وفرض غرامة مالية عليها وفقا لبنود العقد الخاص بذلك، مع إعادة النظر في المشاريع المتقدمة لها في قطاعات الهيئة.

وأكدت الهيئة في هذا الإطار أنها ستتابع بصورة دائمة ومن خلال فريقها الميداني كل الملاحظات لضمان معالجتها بما يسهم في تهيئة الملاعب وتجهيزها كبيئة رياضية جاذبة للجمهور الكريم.

وأضافت إلى أنها تتطلع لحرص الأندية واهتمامها بتنظيم مبارياتها على أفضل صورة، والسعي لإسناد التنظيم لشركات متخصصة وقادرة على تحقيق أعلى درجات الجودة في التنظيم وخدمة الجمهور، وذلك من منطلق أن الأندية هي المسؤولة عن تنظيم مبارياتها بما في ذلك إصدار التذاكر وتنظيم دخول الجماهير.