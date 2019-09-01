شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرياضة بحزم.. يعفي وينذر ويغرّم والان مع التفاصيل
وأصدرت الهيئة العامة للرياضة بيانا عبر حسابها في "تويتر" قالت فيه: إشارة إلى ما شهدته مباراة (العدالة وضمك) و مباراة (الفتح والنصر) في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من قصور وملاحظات في الخدمات المقدمة للجمهور، ووفقا لما تم رصده من ضعف في المتابعة وبناء على التقارير المرفوعة فقد أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قرارا يقضي بما يلي: - إعفاء مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء من منصبه. - توجيه إنذار نهائي لشركة الصيانة القائمة على الملعب، وفرض غرامة مالية عليها وفقا لبنود العقد الخاص بذلك، مع إعادة النظر في المشاريع المتقدمة لها في قطاعات الهيئة.
وأكدت الهيئة في هذا الإطار أنها ستتابع بصورة دائمة ومن خلال فريقها الميداني كل الملاحظات لضمان معالجتها بما يسهم في تهيئة الملاعب وتجهيزها كبيئة رياضية جاذبة للجمهور الكريم.
وأضافت إلى أنها تتطلع لحرص الأندية واهتمامها بتنظيم مبارياتها على أفضل صورة، والسعي لإسناد التنظيم لشركات متخصصة وقادرة على تحقيق أعلى درجات الجودة في التنظيم وخدمة الجمهور، وذلك من منطلق أن الأندية هي المسؤولة عن تنظيم مبارياتها بما في ذلك إصدار التذاكر وتنظيم دخول الجماهير.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الرياضة بحزم.. يعفي وينذر ويغرّم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.