شكرا لقرائتكم بعثة منتخبى رفع الأثقال وألعاب القوى تعود اليوم الى القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود اليوم بعثة منتخبى رفع الأثقال وألعاب القوى الى القاهرة قادمة من المغرب بعد انتهاء المشاركة فى دورة الالعاب الإفريقية التى أقيمت فى الفترة من 19 إلى 31 اغسطس الماضى

وكانت مصر قد توجت بدورة الألعاب الإفريقية بعد تحقيق 270 ميدالية مقسمة إلى 101 ذهبية و 97 فضية بالإضافة إلى 72 برونزية

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وحقق لاعبى منتخب رفع الأثقال وألعاب القوى نتائج ايجابية العدد الأكبر من الميداليات التى حققوها ذهبية مثل ذهبيات محمد إيهاب و سارة سمير و كريم ابو كحلة حليمة عبد العظيم و سمر حبشة ورانيا محمود و بسمة ابراهيم و بسنت حميدة و مصطفى الجمل .