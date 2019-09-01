الإعلام السويسري: تدريب فايلر للأهلي تحدى وعليه أن يكون جديرا بذلك

احتل تعاقد النادي الأهلي مع المدرب السويسري رينه فايلر لتولي المهام الفنية للفريق الأول خلفا لمارتن لاسارتي، منشطات وسائل الإعلام السويسرية، والتي من ابرزها ان فايلر يعد اختيارا جيداً لنادي القرن في إفريقيا.

فقد اشارت التقارير الصحفية ان فايلر يحمل سيرة ذاتية قوية، بجانب النجاحات التي حققها مع نادي اندرلخت في الدوري البلجيكي، علاوة على انه يتمتع بالعديد من المقومات التي تساعده علي النجاح مع الأهلي خلال الوقت الحالي، والتي من أهمها هو انه يتمتع بشخصية قوية، بجانب اهتمامه بروح اللعب الجماعي، وقدرته العالية على تطوير الأداء الهجومي للفرق التي تولى مسئوليتها.

كما أشارت التقارير أنه يعد أول مدرب سويسري يتولى القيادة الفنية لعملاق إفريقيا،أن توليه لمثل ذلك المنصب يعد تحديا كبيرا له في مسيرته التدريبية ، وعليه في وعليه أن يكون جديرا بهذا التحدي.