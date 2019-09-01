ليفربول يسحق بيرنلي اليوم بثلاثية صاروخية بالجولة الـ4 فبي الدوري الإنجليزي

ليفربول يسحق بيرنلي اليوم بثلاثية صاروخية في مباراة هي الأروع حتى الآن في مسيرة ليفربول تمكن اليوم الريدز من اقتناص ثلاث نقاط غالية ليعزز بها صدارته لترتيب الجدول للفرق حيث يتربع الآن ليفربول على عرش القائمة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بأربع انتصارات متتالية وقدم الليفر اليوم أداء ولا أروع ولا أجمل بقيادة الملك المصري محمد صلاح.

ليفربول يسحق بيرنلي بثلاثية صاروخية

اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة جرت مباراة حماسية ما بين القلعة الحمراء “الريدز” ونادي “بيرنلي” في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” وأقيمت المباراة على أرض ملعب “بيرنلي” في عقر دارهم حيث تلقوا هزيمة ثقيلة للغاية حيث فاز اليوم ليفربول بثلاثية رائعة دون أي رد من الجانب الأخر وتألق اليوم “مو صلاح” بتمريرات ولا أروع وكان هو الدينامو الأساسي في صناعة هذه الأهداف وخاصة الهدف الثالث الذي جاء من تمريره سحرية من أقدام “مو صلاح” إلى أقدا م البرازيلي “روبيرتو فيرمينو” لتقبع داخل شباك نادي “بيرنلي”

أهداف المباراة

سجل اليوم “الريدز”ثلاثية رائعة في شباك “بيرنلي”وإفتتح التهديف فريق “بيرنلي” عن طريق اللاعب “كريس وود” في الدقيقة ال 33 من عمر المباراة ولكن سجل الهدف في مرماه عن طريق الخطأ ثم تبعة السنغالي الأسمر الساحر “ساديو ماني” ليثبت تقدم “الريدز” بهدف ثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة بتمريره بينية ولا أروع من البرازيلي “فيرمينو” ليضعها على يسارة الى “ماني” الذي لم يتردد وأسكنها شباك حارس مرمى “بيرنلي” وإنتهى الشوط الأول بتقدم “الريدز”بهدفين مقابل لا شيئ وبدأ الشوط الثاني بنفس الوايرة والضغط من جانب “ليفربول” وفي الدقيقة ال 80 من عمر المباراة بتمريرة ساحرة إتية من إنفراد للملك “مو صلاح”مررها بينية ذكية إلى أقدام البرازيلي”فيرمينو”ليسدد بها الهدف الثالث في شباك نادي “بيرنلي” وتنتهي المباراة بصافرة الحكم معلنًا فوز “ليفربول “على “بيرنلي” بثلاثية نظيفة ليرتفع رصيد “الريدز” إلى 12 نقطة ويتصدر بذلك قائمة الدوري حتى الآن.