محمد الننى يظهر لأول مرة فى ملعب بشكتاش

قام محمد النني لاعب وسط منتخب مصر، بحضور مباراة اليوم لناديه الجديد بشكتاش أمام ريزا سبور والتي أقيمت بملعب “فودافون أرينا”، ضمن منافسات الجولة الـ 3 من عمر مسابقة الدوري التركي.

وقد أعلن نادي بشكتاش التركي عن ضم محمد الننى، لاعب وسط منتخب مصر، على سبيل الإعارة من صفوف فريق أرسنال الإنجليزي لمدة عام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما انه يوجد ضمن بنود العقد أحقية الشراء، وحضور النني مباراة اليوم تأتي ضمن حرصه الشديد على مؤازرة ناديه الجديد بشكتاش، وقد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1\1.

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وبعد هذه المباراة اليوم لفريق بشكتاش استطاع حصد رصيد 4 نقاط احتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي، خلف دينزلي سبور صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط.