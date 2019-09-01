نيمار يقرر البقاء مع باريس سان جيرمان

أعلنت تقارير صحفية برازيلية عن قرار البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان بأنه يرغب في البقاء رفقة فريقه بعد تعثر صفقة عودته إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أن الصفقة لن تتم بسبب عدم اتفاق الطرفين على البنود التعاقدية.

وبحسب ما ذكره موقع جلوبو سبورت البرازيلي أن الصفقة كادت ان تنتهي وقد اتفقت إدارة الناديين أول أمس الخميس على إتمام صفقة نيمار ، إلا أن النادي الفرنسي قد عاد وطالب بمقابل مادي أكثر ما سبب بالإحباط لدى الأسبان وتم الغاء الصفقة، وبعدها أكد نيمار لإدارة PSG رغبته في البقاء بعد فشل البارسا بالحصول عليه، والتحضير مع فريقه للموسم الجديد.