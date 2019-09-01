شكرا لقرائتكم كهربا يلمح لاقترابه من الأهلى .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ألمح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى على قرب انضمامه للنادى الأهلى خلال الفترة القادمة.
وتواصل "كهربا" تليفونيا مع المشجع الأهلاوى محمد سمير المراكبى المصاب بحادث القطار، الذى تسبب في بتر قدميه الإثنين بعد خروجه من مباراة الأهلى وذلك للإطمئنان على حالته الصحية.
ودار حديثا إنسانيا بين المشجع الأهلاوى المصاب وكهربا حيث بادره الأول بسؤال مفاده أنتظرك فى تدريبات الأهلى خلال الفترة القادمة ليرد كهربا قائلا بجملة واحدة "هانت".
وأنهى كهربا حديثه مع محمد سمير بمنحه رقم التليفون الخاص به وأبلغه بضروة الاتصال به فى أى وقت إذا ما احتاج أى شئ ليرسم كهربا البسمة على وجه المشجع الأهلاوى فى لفتة إنسانية جميلة.
كانت هذه تفاصيل خبر كهربا يلمح لاقترابه من الأهلى .. اعرف التفاصيل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.