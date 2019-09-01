شكرا لقرائتكم كهربا يلمح لاقترابه من الأهلى .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألمح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى على قرب انضمامه للنادى الأهلى خلال الفترة القادمة.

وتواصل "كهربا" تليفونيا مع المشجع الأهلاوى محمد سمير المراكبى المصاب بحادث القطار، الذى تسبب في بتر قدميه الإثنين بعد خروجه من مباراة الأهلى وذلك للإطمئنان على حالته الصحية.

Advertisements

ودار حديثا إنسانيا بين المشجع الأهلاوى المصاب وكهربا حيث بادره الأول بسؤال مفاده أنتظرك فى تدريبات الأهلى خلال الفترة القادمة ليرد كهربا قائلا بجملة واحدة "هانت".

وأنهى كهربا حديثه مع محمد سمير بمنحه رقم التليفون الخاص به وأبلغه بضروة الاتصال به فى أى وقت إذا ما احتاج أى شئ ليرسم كهربا البسمة على وجه المشجع الأهلاوى فى لفتة إنسانية جميلة.