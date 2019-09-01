شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن موعد تسليم درع الدورى للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، تسليم درع الدوري للنادي الاهلي خلال 10 ايام من الان. وأجري عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية اتصالات بمحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي لتحديد الموعد المناسب للفريق الاحمر ، وسيقام حفل التسليم عقب مباراة الذهاب للاهلي في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم 14 سبتمبر الجاري أمام كانو سبورت الغيني بحد أقصي. توج النادي الأهلي ، بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 41 في تاريخه وياتى الزمالك بالمركز الثانى و بيراميدز بالمركز الثالث .

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