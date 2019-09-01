شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن إقامة الدورى فى الموسم الجديد بحضور جماهيرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، إقامة مباريات الدوري الجديد بحضور جماهيري من الأسبوع الاول. وأستقرت اللجنة علي عقد أجتماع مع الاندية خلال الايام المقبلة ، علي أن يتم تحميل الاندية مسئولية دخول الجماهير بنفس طريقة بطولة أمّم أفريقيا 2019 وأستخدام الـfan id. ومن المقرر أن تشهد مباريات الدوري الجديد حضور 3 الاف مشجع في الأسابيع الاولي علي أن تبدا الاعداد في التزايد تدريجيا .

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