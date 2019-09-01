شكرا لقرائتكم الجناينى لعمرو أديب : لن نجلب حكام أجانب بالموسم الجديد من الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الغاء قرار أستقدام الحكام الأجانب لمباريات الدوري او الكاس لأي فريق يسدد 25 الف دولار، بداية من الدور الثاني بالدوري الجديد. أكد الجناينى في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" بعدم السماح باستقدام حكام اجانب في الدوري او الكاس بعد تطبيق تقنية الvar بداعي انه لن بكون هناك داعي للأجانب علي ان يتم الاعتماد علي الحكام المصريين في جميع المباريات باستثناء مباريات القمة بين الاهلي والزمالك .

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