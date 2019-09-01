شكرا لقرائتكم الجناينى لعمرو أديب : تعيين مدرب المنتخب الأسبوع المقبل وهؤلاء الـ 5 المرشحون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة الأسماء المرشحة لتدريب منتخب مصر، موضحا أن هناك 5 مرشحين الآن لتدريب منتخب مصر ولم نُحسم الأمر بشكل رسمي حتى الآن.

وقال الجناينى في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" :"حسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن وأحمد حسام "ميدو" وإيهاب جلال، هؤلاء الخمسة المرشحين لتدريب المنتخب، لكن حتى اللحظة لم نستبعد أي اسم من الخماسي ولم نُقرر بشكل نهائي من هو المدرب".

ونفى الجنايني الاستقرار على اسم حسن شحاتة على أن يعاونه ميدو في الجهاز، قائلا: "لا هذا ليس صحيحا، سيتم حسم اسم المدرب في أسرع وقت ممكن خلال الأسبوع المقبل