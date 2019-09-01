شكرا لقرائتكم الجناينى لعمرو أديب : تحقيق العدالة يجبرنى على تطبيق تقنية الـ"var " فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شئون اتحاد الكرة، إنه يسعى لتطبيق العدالة بين جميع الأندية فى الدورى المصرى والدليل على ذلك سعيه على جلب الـ"Var" والذى سيكون فى الدور الثاني من الدوري على أقصى تقدير.

وعلق الجناينى في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على مقولة صعوبة تطبيق الـ"Var" في مصر قائلا : "ماعرفش إيه الصعوبة في تطبيقه، اتقالي تكلفته هتكون كبيرة لكن ايه المشكلة لما أدفع عشان أحقق العدالة".

وأردف: "المواضيع بسيطة وماهي إلا حسن إدارة، في البداية فعلا اتخضيت من كم الشغل اللي تلقيته، لكن لما بدأنا نعمل على الملفات بدأت تبدو بسيطة".

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وانتقل عمرو الجنايني بحديثه عن جدول الدوري المصري الممتاز للموسم القادم: "هنعلن عن جدول الدوري الأسبوع دة، وملتزم أمام الجميع بأن الاتحاد سيعلن أن الدوري سيبدأ في هذه الساعة وينتهي في هذه الساعة، والأمر ليس بهذه الصعوبة، سنحضر لوائح وقواعد واضحة ستطبق على الكبير قبل الصغير".