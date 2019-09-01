« رانيا علواني » ترد على منتقديها : لا أفهم في كرة القدم .. و الخطيب هو صاحب الاختيار

الموجز

عبرت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن استياءها من حملة الشتائم التي تعرضت لها من نشطاء "تويتر"، بعد تغريدة كتبتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي أبدت فيها استياءها من حال الكرة في مصر،

وأعربت عن سعادتها بالنجاحات التي حققتها اللعبات الأخرى في الدورة الأفريقية.

وتابعت " علواني " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنها ستغلق حسابها على "تويتر"؛ لأنه أصبح مزعجًا لها، معقبة: "تعرضت لإساءات وتجاوزات سيئة للغاية لا يمكنني تحملها،

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والبعض منهم طالبني بالاستقالة من مجلس الأهلي والتفرغ لأعمال المطبخ والمنزل", مشيرة الي أنه ليس صحيحًا عدم رضاها عن المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي الأهلي، لافتة إلى أن الأمور الفنية بالكرة يتولاها الخطيب .