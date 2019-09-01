نيمار يتخلى عن فكرة الرحيل الى برشلونة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية السبت ان النجم البرازيلي نيمار تخلى عن فكرة انتقاله الى برشلونة الاسباني وسيخوض الموسم الحالي مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي.

وكتبت ليكيب في موقعها الالكتروني "أبلغ المقربون من مهاجم باريس سان جرمان الناديين قراره بانهاء الموسم الحالي مع باريس".

كما اشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية الى ان محيط نيمار اقر بانتهاء مفاوضات العودة الى ناديه السابق.

Advertisements

وكان المدير الرياضي لسان جرمان، البرازيلي ليوناردو، اكد الجمعة عدم توصل الطرفين الى اتفاق حتى الآن بشأن أغلى لاعب في العالم، وعدم وجود اجتماع مقرر بينهما في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، قبل إقفال باب الانتقالات الأوروبية الإثنين.

وجدد ليوناردو تأكيد الموقف ذي الجانبين لفريق العاصمة: الاستعداد من جهة للتخلي عن اللاعب الذي كلف خزينة النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية 222 مليون يورو في صيف العام 2017، لكن مع الاشتراط من جهة أخرى أن تتم تلبية الشروط المالية وتوفير البدائل على صعيد اللاعبين لتعويض رحيل المهاجم الدولي.

وشكل نيمار محور تقارير صحافية متعددة هذا الصيف عن رغبته في الرحيل، وسط حديث عن اهتمام بخدماته من قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد. وفي الأيام الماضية، أصبح برشلونة وحيدا في السباق لاستعادة اللاعب الذي دافع عن ألوانه لنحو أربعة أعوام.

ويشارك نيمار في التمارين مع فريقه من دون أن يخوض معه أي مباراة بعد هذا الموسم، في ظل رغبته غير الخافية بالعودة الى النادي الكاتالوني الذي دافع عن ألوانه منذ 2013 قادما من سانتوس.