تريزيجيه يتعرض للطرد وأستون فيلا يخسر أمام كريستال بالاس

لم يستطع فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي من تحقيق الفوز أمام كريستال بالاس بالمباراة التي جمعتهما اليوم بملعب “سيلهرست بارك”، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ4 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، والتي انتهت لصالح كريستال بالاس بهدف دون رد.

حيث سجل هدف كريستال بالاس الوحيد اللاعب جوردان ايو بالدقيقة 73 من عمر المباراة، وتعد تلك الهزيمة لأستون فيلا الهزيمة الثالثة هذا الموسم بمسابقة الدوري الانجليزي.

وخلال المباراة حصل اللاعب محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر على البطاقة الحمراء للمرة الأولى خلال مسيرته بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، وذلك عقب حصوله على البطاقة الصفراء مرتين في الدقائق 44 و54.