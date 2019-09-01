سمير عثمان: رفضت استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سمير عثمان، الرئيس الأسبق للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه رفض طلب إدارة نادي بيراميدز قبل مواجهة الأهلي في الكأس.

وتأهل فريق بيراميدز إلى ربع نهائي مسابقة كأس مصر على حساب الأهلي، قبل أن يتأهل لقبل نهائي البطولة بعد الفوز على فريق حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "بتروسبورت" ضمن مرحلة الدور ربع النهائي.

وقال عثمان في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد:" رفضت طلب بيراميدز لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الأهلي، تم اسناد المهمة لطاقم تحكيم مصري بقيادة جهاد جريشة".

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وأضاف:" لم أكن مجبر على اسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس لجهاد جريشة، والقرار كان بموافقتي".

وأوضح:" خطأ عدم احتساب ركلة جزاء الشحات خلال مباراة الأهلي وبيراميدز كان بسبب الإهمال".

وانتقل عثمان للحديث عن علاقته بمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، نافيا وجود خلال مع الأخير.

وأوضح أنه التقى برئيس نادي الزمالك عقب توجيه النقد له، وخلال اللقاء لم يتعرض له مرتضى منصور بالنقد.