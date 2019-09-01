محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 31 أغسطس 2019، بمختلف البطولات. الدوري الإنجليزي أهداف مانشستر سيتي وبرايتون أهداف ليفربول وبيرنلي أهداف تشيلسي وشيفبلد يونايتد Advertisements الدوري الإسباني أهداف برشلونة وأوساسونا الدوري الإيطالي أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. ثلاثية ليفربول أمام بيرنلي.. وسباعية في قمة يوفنتوس ونابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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