الجنايني يُعلن الخماسي المرشح لتدريب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

كشف عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، الأسماء المرشحة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا لخافير أجيري المدير الفني السابق.

وأشار الجنايني في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماع لإدارة اتحاد الكرة للبت في اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

وقال الجنايني: "لدينا خمسة مرشحين لتولي تدريب منتخب مصر، هم حسن شحاتة، أحمد حسام ميدو، حسام حسن، حسام البدري وإيهاب جلال".

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وأكمل: "خلال الجلسة المقبلة سنجتمع كمجلس اتحاد الكرة لأول مرة بشكل مكتمل، ووقتها سنختار الأنسب لإدارة المنتخب والإعلان عنه".

وأضاف: "لم نستقر على اسم حتى الآن، ولا يوجد استقرار أيضًا على دمج عنصر خبرة مع شباب ومثل هذه الأمور التي يتم الحديث عنها".

واختتم: "خلال سبعة أيام على الأكثر سيتم اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بشكل نهائي، لا يوجد مستبعدين أو مرشح بنسبة أكبر من الآخر".