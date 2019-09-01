"بعرف أطبخ كويس".. رانيا علواني تفسر مناوشاتها مع جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أوضحت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، سبب مناوشتها مع بعض جماهير الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أنها تعرضت لسباب غير مبرر.

وقال علواني، في تصريحات هاتفية عبر برنامج "الحكاية" في قناة "MBC مصر" يوم السبت: "كنت أبدي إعجابي على تويتر بنتائج مصر في دورة الألعاب الإفريقية، فتعرضت لسباب غير مبرر من الجماهير بسبب مدرب الأهلي".

وأضافت: "قلت إن كرة القدم لا تعيش أفضل أحوالها مقارنة بالألعاب الأخرى من أجل مساندتهم وضرورة تشجيعهم، واضطريت للرد على تلك الجماهير الغاضبة لمطالبتهم بالتعبير عن رأيهم بأدب".

وتطرقت علواني للحديث عن رينيه فايلر المدرب الجديد للأهلي قائلة: "لا أعرفه من الأساس، أنا لاعبة سباحة، هل سأتخذ قرارًا يخص كرة القدم في مجلس إدارة يتواجد به الكابتن محمود الخطيب؟".

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وأكملت: "سأقوم بغلق حسابي على تويتر الذي يجلب الإزعاج، كان هناك خمسة مدربين معروضين علينا لكني لم أعرف الأفضل بينهم لأنني لا أملك الرؤية الفنية".

وأتمت: "انزعجت ممن طالبني بتقديم استقالتي ومن قالوا لي (روحي على المطبخ)، للعلم أنا أجيد الطبخ جيدا، من يريد النقد ينتقد بأدب واحترام، فقط كنت أطلب مساندة الشباب الرياضيين الذين رفعوا رؤوسنا أمام العالم".

يذكر أن الأهلي يستعد حاليًا لمباراة الذهاب مع بطل غينيا بيساو، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 14 سبتمبر المقبل.