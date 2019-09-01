بالفيديو.. الأهلي يحدد معايير اختيار فايلر.. ويوجه رسالة للجماهير الغاضبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، أن النادي الأحمر وجد ما يريده في السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق، وطلب من الجماهير عدم استباق الأحداث بالحكم الخاطئ على المدرب.

وقال إسماعيل، في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على "فيسبوك": "فايلر يبلغ من العمر 45 عاما وحقق نجاحات كبيرة في بلجيكا وسويسرا ولديه الطموح في تحقيق إنجازات وديناميكية في العمل".

وأضاف: "كان من الممكن أن نتعاقد مع مدرب كبير يبلغ من العمر 60 أو 70 عاما، لكننا سنجد أنه لا يملك حيوية وطموح، فايلر يتمتع بالالتزام والانضباط ويجيد التعامل مع اللاعبين، وهذا ما لا تكشفه السير الذاتية".

وأكمل: "السير الذاتية تكشف إنجازات المدربين لكنها لا تبرز شخصيتهم، عرفنا شخصية المدرب عن طريق المقابلات الشخصية معه من خلال بعثة الأهلي إلى سويسرا برئاسة خالد مرتجي وأمير توفيق مدير التعاقدات".

Advertisements

وتابع: "هناك عدد كبير طالب بضرورة التعاقد مع مدرب عالمي له اسم ضخم في عالم تدريبي، لكن هذا لا يكفي، المدرب العالمي (شبع نتائج) ولا يملك طموح تحقيق إنجازات، ومنهم من اختار تولي القيادة الفنية في يناير".

وأتم رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي قائلا: "وجدنا أن هذا المدرب رينيه فايلر يملك طموحا وشخصية قوية وإمكانيات جيدة، يجب ألا نستبق الأحداث، أحيانا الأسماء لا تغني وهناك من جاء ولم يحقق نتائج جيدة".

يذكر أن الأهلي يستعد حاليًا لمباراة الذهاب مع بطل غينيا بيساو، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 14 سبتمبر المقبل.