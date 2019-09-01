صورة.. لقطة انسانية من قائد يوفنتوس مع مدافع ناوبولي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حرص جورجيو كيليني، قائد فريق يوفنتوس، على مواساة كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، بعد نهاية مباراة الفريقين، والتي انتهت لصالح السيدة العجوز في الرباط نتيجة 4-3، مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الثانية بالدوري الإيطالي.
وعقب صافرة نهاية المباراة نزل كيليني، والذي يعاني من إصابة في الرباط الأمامي، ليحتضن لاعب نابولي، الذي تسبب في هدف الفوز ليوفنتوس، بعدما سجل بالخطأ في مرماه قبل صافرة نهاية المباراة.
وجاءت أهداف فريق يوفنتوس عن طريق كل من دانيلو وجونزالو هيجواين وكريستيانو رونالدو وكاليدو كوليبالي بالخطأ في مرماه.
وسجل كل من كوستاس مانولاس وهيرفينج لوزانو وجيوفاني دي لورينزو، أهداف فريق نابولي.
وبتلك النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد نابولي عند 3 نقاط بالمركز الثامن.
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