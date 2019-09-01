عمرو الجنايني يكشف اسم المدير الفني لمنتخب مصر



أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شئون الكرة عن أسم المدير الفني لمنتخب مصر القادم.

وقال الجنايني خلال تصريحات تلفزيونية ‏أن المدير الفني القادم للمنتخب سيكون واحدًا من الخماسي حسن شحاتة، ميدو، حسام البدري، حسام حسن، إيهاب جلال وسيتم الإعلان عنه خلال أسبوع.

ومن المقرر ان يخوض منتخب مصر تصفيات امم أفريقيا بداية 11 نوفمبر القادم ويواجه في المباراة الافتتاحية نظيره كينيا.

المدير الفني القادم للمنتخب سيكون واحدًا من الخماسي حسن شحاتة، ميدو، حسام البدري، حسام حسن، إيهاب جلال وسيتم الإعلان عنه خلال أسبوع.ومن المقرر ان يخوض منتخب مصر تصفيات امم أفريقيا بداية 11 نوفمبر القادم ويواجه في المباراة الافتتاحية نظيره كينيا.

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