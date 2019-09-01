رسميًا.. الإسماعيلي يقبل استقالة محمود جابر





تقدم محمود جابر المدرب العام للفريق الأول بكرة القدم بنادي الإسماعيلى بإعتذاره عن استكمال مهمته فى الجهاز الفنى الجديد نظرآ لظروف خاصة ، وقبل المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى ،والمشرف العام على الكرة هذا الاعتذار، و

قدم له الشكر على المجهود الكبير الذى بذله مع الفريق خلال الفترة الماضية متمنيآ له دوام التوفيق فيما هو قادم .

و أكد “عثمان ” بأن جابر يعد أحد أبناء

النادى المخلصين والذى لم يتوانى فى تقديم جهودآ كبيرة مع لاعبى الفريق منذ توليه المسئولية قبل نهاية الموسم الماضى وحقق نتائج جيدة الى حد كبير.

من المقرر أن يستمر باقى أعضاء الجهاز الفنى بجانب المدير الفنى الجديد ” ميودراج يسيتش ” ومساعده تيكياسكى ، فى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.