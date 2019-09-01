تعرف علي موعد المؤتمر الصحفي لمدرب الاهلي الجديد

حدد النادي الأهلي الواحدة ظهر بعد غد الاثنين موعدا لعقد المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق. للفريق. وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع فايلر لقيادة الفريق الموسم الجديد بعد توجيه الشكر لمارتن لاسارتي. يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر القادم في غينيا الاستوائية. لاسارتي. يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر القادم في غينيا الاستوائية.

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