فيديو.. النيران الصديقة تمنح يوفنتوس فوزًا قاتلًا أمام نابولي في قمة الدوري الإيطالي

حقق فريق يوفنتوي فوزًا قاتلًا أمام نظيره نابولي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في المواجهة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.
بادر يوفنتوس بالتسجيل مبكرًا وسط استسلام تام من جانب لاعبي نابولي حيث سجل دانيلو دا سيلفا الهدف الأول فيالدقيقة 16، ثم أضاف هيجوايين هدف ثان بعد ثلاث دقائق.
لم يكتف يوفنتوس بالثنائية ليعزز رونالدو بهدف ثالث في الدقيقة 62 من الشوط الثاني، لكن نابولي لم يستسلم واستطاع أن يسجل هدفين متتاليين فيالدقيقتين 66، 68 عن طريق مانولاس ولوزانو.
انهيار دفاعات يوفنتوس أدت لاستقبال هدف التعادل لصالح نابولي عن طريق لورينزوا في الدقيقة 81، لكن كاليدو كوليبالي منح يوفنتوس نقاط المباراة الثلاث في الوقت بدل الضائع بهدف في مرماه.
بهذه النتيجة يتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ست نقاط، فيما يحتل نابولي المركز الثامن برصيد ثلاثة نقاط.
شاهد أهداف المباراة :
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